Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Масвидаль: в первом бою Усман бил меня подушками, и я решил, что он меня не нокаутирует

Масвидаль: в первом бою Усман бил меня подушками, и я решил, что он меня не нокаутирует
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль, завершивший карьеру в нынешнем году, поделился воспоминаниями о дилогии с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound нигерийцем Камару Усманом.

«Если он продолжит карьеру в том же ключе, то его определённо будут недооценивать. Он становится всё лучше и лучше. Два или три года назад, когда состоялся наш [первый] бой, он не умел бить руками.

Я даже не понял, что прошло пять раундов, он бил меня чёртовыми подушками, и я посчитал, что у него нет силы, а после сказал, что он никогда меня не нокаутирует. Через девять месяцев он попал по мне отличным ударом», – сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Джейка Пола.

Материалы по теме
«Нельзя работать в супермаркете, входя в топ-10». Масвидаль раскритиковал гонорары в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023