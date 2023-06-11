Масвидаль: в первом бою Усман бил меня подушками, и я решил, что он меня не нокаутирует
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль, завершивший карьеру в нынешнем году, поделился воспоминаниями о дилогии с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound нигерийцем Камару Усманом.
«Если он продолжит карьеру в том же ключе, то его определённо будут недооценивать. Он становится всё лучше и лучше. Два или три года назад, когда состоялся наш [первый] бой, он не умел бить руками.
Я даже не понял, что прошло пять раундов, он бил меня чёртовыми подушками, и я посчитал, что у него нет силы, а после сказал, что он никогда меня не нокаутирует. Через девять месяцев он попал по мне отличным ударом», – сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Джейка Пола.
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