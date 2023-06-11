Боб Арум сказал, кто победит в бою Кроуфорда и Спенса

Легендарный американский промоутер Боб Арум, в прошлом организовывавший бои чемпиона мира в трёх весовых категориях Теренса Кроуфорда, высказался о его предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) с Эрролом Спенсом, который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).

«Я всегда считал Кроуфорда лучшим бойцом, и он победит либо по очкам, либо нокаутом. Я действительно считаю, что Теренс слишком талантлив для Спенса, который также является талантливым бойцом. Но Кроуфорд лучше», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.