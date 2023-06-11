Боб Арум сказал, кто победит в бою Кроуфорда и Спенса

Легендарный американский промоутер Боб Арум, в прошлом организовывавший бои чемпиона мира в трёх весовых категориях Теренса Кроуфорда, высказался о его предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) с Эрролом Спенсом, который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).
«Я всегда считал Кроуфорда лучшим бойцом, и он победит либо по очкам, либо нокаутом. Я действительно считаю, что Теренс слишком талантлив для Спенса, который также является талантливым бойцом. Но Кроуфорд лучше», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.
- 11 июня 2023
-
23:17
-
22:55
-
22:15
-
22:02
-
20:48
-
20:37
-
20:10
-
19:55
-
19:01
-
18:59
-
18:06
-
17:44
-
17:35
-
16:28
-
15:30
-
15:12
-
14:57
-
14:40
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
14:00
-
13:32
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:28
-
11:28
-
11:17
-
10:56
-
10:43
-
10:24
-
10:10
-
10:06
-
09:55