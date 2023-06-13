Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эксперт: победитель боя Кроуфорда и Спенса станет лучшим боксёром мира, без сомнений

Эксперт: победитель боя Кроуфорда и Спенса станет лучшим боксёром мира, без сомнений
Комментарии

Известный американский телеэксперт Макс Келлерман высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Нужно посмотреть все выступления, но Спенс и Кроуфорд, кто бы из них ни победил в этом бою, и особенно если он получится хорошим, претендуют на звание лучшего боксёра мира вне зависимости от весовой категории, без сомнений. Мне также нравится Стивен Фултон, однако он находится на элитном уровне не так долго, как Спенс и Кроуфорд», – сказал Келлерман в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол предсказал победителя в бою Кроуфорда и Спенса.

Материалы по теме
Дмитрий Бивол предсказал победителя в бою Кроуфорда и Спенса
Материалы по теме
«Величайший бой в истории». Кроуфорд и Спенс подерутся, хотя уже никто не верил
«Величайший бой в истории». Кроуфорд и Спенс подерутся, хотя уже никто не верил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023