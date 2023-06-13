Эксперт: победитель боя Кроуфорда и Спенса станет лучшим боксёром мира, без сомнений

Известный американский телеэксперт Макс Келлерман высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Нужно посмотреть все выступления, но Спенс и Кроуфорд, кто бы из них ни победил в этом бою, и особенно если он получится хорошим, претендуют на звание лучшего боксёра мира вне зависимости от весовой категории, без сомнений. Мне также нравится Стивен Фултон, однако он находится на элитном уровне не так долго, как Спенс и Кроуфорд», – сказал Келлерман в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол предсказал победителя в бою Кроуфорда и Спенса.