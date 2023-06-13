Ислам Махачев: BMF — пояс для бомжей, мне эта дрянь не нужна

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев признался, что его не интересует пояс «Самого опасного ублюдка» (BMF).

«Пояс BMF? Мне эта дрянь не нужна. Что это вообще такое? Пояс для бомжей. Кто впервые сражался за этот пояс? Масвидаль и Нейт Диаз — два бойца, которые никогда не могли стать чемпионами. Вот им и дали какой-то непонятный титул — радуйтесь, деритесь за BMF! Мне он не нужен», — сказал Махачев на канале Daniel Cormier в YouTube.

Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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