Масвидаль рассказал о своём рекордном гонораре за бой в UFC

Бывший американский боец полусредней весовой категории UFC Хорхе Масвидаль рассказал о рекордном гонораре за бой, а также отметил, что промоушен заботится о своих бойцах.

«Самый большой гонорар за бой — около $ 5 млн. За 25 минут. Что касается издержек, UFC заботится о нас. Если с нами что-то случится после боя или во время подготовки к нему, то о нас хорошо будут заботиться. Даже после боя о нас позаботятся во всех вопросах, связанных с залом. Да, страховки и бесплатного стоматолога у нас нет, но в том, что касается боёв и тренировок, о нас позаботятся», — сказал Масвидаль в подкасте Тайрека Хилла.

Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры в ММА в апреле этого года после поражения единогласным решением судей от Гилберта Бёрнса.