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Вадим Немков — Йоэль Ромеро: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Вадим Немков — Йоэль Ромеро: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 16 на 17 июня в Чикаго (США) на «Уинтраст-Арене» состоится очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, главным событием которого станет титульный поединок между чемпионом организации в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и кубинцем Йоэлем Ромеро.

В России турнир не будет доступен для просмотра, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стоит отметить, что изначально бой должен был пройти на турнире в феврале, но был перенесён на лето из-за того, что Немкову потребовалось больше времени на восстановление и подготовку.

В активе Вадима Немкова 16 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке россиянин выиграл у Кори Андерсона единогласным решением судей.

Йоэль Ромеро в 21 поединке в ММА одержал 15 побед и потерпел шесть поражений.

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