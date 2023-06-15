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Фото: Немков и Ромеро провели дуэль взглядов по видеосвязи из-за фобии кубинца

Примечательный эпизод произошёл на пресс-конференции американского MMA-промоушена Bellator, готовящегося провести на этих выходных в Чикаго (США) турнир Bellator 297.

Участники главного события, поединка за звание чемпиона в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков и кубинец Йоэль Ромеро провели дуэль взглядов по видеосвязи.

Сообщается, что Ромеро отказался приходить на пресс-конференцию, прошедшую на 99-м этаже небоскрёба Уиллис-тауэр (23-м по высоте здании мира, третьем – в США), из-за боязни высоты и провёл стердаун из номера отеля, вызвав смех публики.

Напомним, Немков завоевал чемпионский титул в августе 2020 года, досрочно победив американца Райана Бейдера, после чего провёл три защиты, прошедшие в рамках Гран-при организации.