Вадим Немков — Йоэль Ромеро: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 16 на 17 июня мск в Чикаго (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, главным событием которого станет титульный бой между российским чемпионом лиги в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и представителем Кубы Йоэлем Ромеро.

В Российской Федерации турнир не будет доступен для просмотра, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На счету Немкова 16 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке россиянин одолел Кори Андерсона единогласным решением судей. Ромеро в смешанных единоборствах провёл 21 поединок, в котором одержал 15 побед и потерпел шесть поражений.

Самые успешные братья в мире смешанных единоборствах: