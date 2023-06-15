Вадим Немков — Йоэль Ромеро: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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В ночь с 16 на 17 июня мск в Чикаго (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, главным событием которого станет титульный бой между российским чемпионом лиги в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и представителем Кубы Йоэлем Ромеро.
В Российской Федерации турнир не будет доступен для просмотра, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
На счету Немкова 16 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке россиянин одолел Кори Андерсона единогласным решением судей. Ромеро в смешанных единоборствах провёл 21 поединок, в котором одержал 15 побед и потерпел шесть поражений.
Самые успешные братья в мире смешанных единоборствах:
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