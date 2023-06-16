Вадим Немков — Йоэль Ромеро: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 16 на 17 июня мск в Чикаго (США) состоится турнир Bellator 297, в главном событии которого сразятся российский чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков и Йоэль Ромеро, представляющий Кубу.
В России турнир не будет доступен для просмотра, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ожидается, что поединок начнётся не раньше 5:40 мск.
Накануне противостояния состоялась официальная процедура взвешивания. Вес Немкова составил 92,44 кг, а Ромеро показал на весах 92,99 кг. На счету Немкова 16 побед и два поражения в ММА. В последнем бою он победил Кори Андерсона единогласным решением судей. Ромеро провёл в смешанных единоборствах 21 поединок, добыв 15 побед и потерпев шесть поражений.
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