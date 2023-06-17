Ромеро: Немков — выдающийся атлет, но вряд ли он выше уровнем, чем мои прошлые соперники
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Претендент на титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Йоэль Ромеро высказался о предстоящем поединке с россиянином Вадимом Немковым.
«Я много лет назад был некоронованным чемпионом другого промоушена — UFC. Все знают, что было в моём бою с Уиттакером. Теперь я снова в Чикаго, на этот раз сделаю всё, чтобы у меня не отобрали победу. Стать чемпионом Bellator — новый старт для моей карьеры. Но я не сосредоточен на титуле, сейчас самое главное — выиграть бой. Немков — выдающийся атлет, но я не думаю, что он выше или ниже уровнем, чем мои прошлые соперники», — сказал Ромеро на пресс-конференции перед боем.
Поединок между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро возглавит турнир Bellator 297, который проходит в ночь на 17 июня.
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