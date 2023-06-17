«Он очень крепкий». Немков прокомментировал победу над Ромеро

В ночь с 16 на 17 июня мск в Чикаго (США) на «Уинтраст-Арене» состоялся турнир Bellator 297, в главном событии которого сразились российский чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков и Йоэль Ромеро, представляющий Кубу. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Немкова раздельным решением судей. Российский боец прокомментировал итоги поединка.
«Для меня гордость побывать в клетке с таким бойцом. У него очень крепкая голова, он очень сильный для своих лет. Меня чуть-чуть смутило, что он принял столько ударов. Но я видел, что он играет на публику. Поэтому я не лез на его дистанцию, старался разбивать со своей. Я очень много попадал. Но он очень крепкий», — сказал Немков после боя.
Напомним, в активе Немкова 17 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.
Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немков
- 17 июня 2023
-
07:31
-
07:03
-
06:57
-
04:59
-
04:46
-
03:55
-
03:38
-
00:35
-
00:14
- 16 июня 2023
-
23:56
-
23:38
-
23:22
-
23:10
-
22:47
-
22:14
-
21:53
-
21:18
-
20:48
-
20:33
-
19:39
-
18:46
-
18:26
-
17:36
-
17:03
-
16:54
-
16:16
-
15:23
-
15:06
-
14:49
-
14:07
-
13:53
-
13:10
-
12:50
-
12:13
-
11:47