«Он очень крепкий». Немков прокомментировал победу над Ромеро

В ночь с 16 на 17 июня мск в Чикаго (США) на «Уинтраст-Арене» состоялся турнир Bellator 297, в главном событии которого сразились российский чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков и Йоэль Ромеро, представляющий Кубу. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Немкова раздельным решением судей. Российский боец прокомментировал итоги поединка.

«Для меня гордость побывать в клетке с таким бойцом. У него очень крепкая голова, он очень сильный для своих лет. Меня чуть-чуть смутило, что он принял столько ударов. Но я видел, что он играет на публику. Поэтому я не лез на его дистанцию, старался разбивать со своей. Я очень много попадал. Но он очень крепкий», — сказал Немков после боя.

Напомним, в активе Немкова 17 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немков