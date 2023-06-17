Вадим Немков одолел Йоэля Ромеро и сохранил пояс чемпиона Bellator в полутяжёлом весе

В ночь с 16 на 17 июня мск в Чикаго (США) на «Уинтраст-Арене» состоялся турнир Bellator 297, в главном событии которого сразились российский чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков и Йоэль Ромеро, представляющий Кубу.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Немкова раздельным решением судей. Россиянину отдали четыре раунда из пяти.
В активе Немкова 17 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем бою россиянин победил Кори Андерсона единогласным решением судей. Ромеро провёл в смешанных единоборствах 22 поединка, добыв 15 побед и потерпев семь поражений.
Стоит отметить, что изначально бой должен был пройти на турнире в феврале, но был перенесён на лето из-за того, что Немкову потребовалось больше времени на восстановление и подготовку.
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