Статистика боя Немков — Ромеро: россиянин нанёс на 96 ударов больше, чем кубинец

В ночь с 16 на 17 июня мск в Чикаго (США) на «Уинтраст-Арене» состоялся турнир Bellator 297, в главном событии которого сразились российский чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков и Йоэль Ромеро, представляющий Кубу. Россиянин нанёс на 96 ударов больше, чем кубинец.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Немкова раздельным решением судей. Россиянину отдали четыре раунда из пяти.

Согласно статистике Вадим нанёс 143 удара по сопернику, тогда как Йоэль отметился лишь 47 ударами. У россиянина заметное преимущество и по ударам кулаками (113 против 29), и по ударам ногами (28 против 11). Ромеро смог исполнить один тейкдаун, Немков — ни одного.

Статистика боя Немков — Ромеро

В активе Немкова 17 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем бою россиянин победил Кори Андерсона единогласным решением судей. Ромеро провёл в смешанных единоборствах 22 поединка, добыв 15 побед и потерпев семь поражений.