Рамазан Исмаилов: UFC выдвинул условия Анкалаеву, чтобы он развивал свои соцсети

Известный тренер Рамазан Исмаилов рассказал, что UFC выдвинул условия Магомеду Анкалаеву по поводу продвижения своих социальных сетей.

«UFC выдвинул условия Анкалаеву, чтобы он развивал свои соцсети, чтобы он поднимал интерес аудитории. Если он не будет работать в этом направлении, его могут слить как Рашида Магомедова, который по сути шёл 6-0 и не проиграл никому. Дариушу он не проиграл поединок. Близкий бой и победу отдали Бенеилу, а Рашида слили за одно поражение. За то, что он скромный.

Им нужны шумные персонажи, как Конор Макгрегор, которые могут завести публику. Эпоха скромности их не интересует. UFC интересует сильный боец, который может разогреть публику перед боем. Вышел, тихо-мирно выиграл, также ушёл, это им не интересно. Магомеду нужен пиар-менеджер, который поможет с этим», – приводит слова Исмаилова Metaratings.