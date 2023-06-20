Масвидаль сравнил бойцовские навыки Камару Усмана и Колби Ковингтона

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль сравнил своих бывших соперников Камару Усмана и Колби Ковингтона и объяснил, кто из них лучше.

«Тут даже нечего сравнивать. Колби и мухи не обидит, но у него просто безумное кардио. Он будет бросать своего соперника и после пятнадцати минут [боя], как будто в октагоне до этого ничего не происходило. У него хорошая техника, он способен драться в высоком темпе на протяжении всего поединка. Что касается Камару, то у него намного лучше руки и более широкий арсенал. Усман действительно может причинить боль своему сопернику, и он [дерётся] намного умнее. Поэтому он оба раза так легко победил Колби. Камару определённо более всесторонне развитый боец и в целом он лучше, чем Ковингтон», — приводит слова Масвидаля MMA News.