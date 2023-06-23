«К чёрту Марка». Масвидаль и Стрикленд готовы помочь Маску перед боем с Цукербергом

Бывший боец UFC, экс-претендент на титул чемпиона промоушена в полусреднем весе Хорхе Масвидаль и топовый средневес Шон Стрикленд заявили, что готовы помочь предпринимателю Илону Маску подготовиться к потенциальному поединку с Марком Цукербергом.

«Илон Маск, похоже, у нас есть работа», — написал Масвидаль на своей странице в социальных сетях.

«К чёрту Марка. Грязный коммунист. Никому не нужна его ерунда, которая даёт дезинформацию. Илон Маск, приезжай в Вегас, и мы начнём работать», — написал Стрикленд, обратившись к миллиардеру.

Стоит отметить, что действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс ранее предложил Цукербергу свою помощь в подготовке.

Накануне два миллиардера устно договорились о поединке, и на это отреагировал президент UFC Дана Уайт, который подтвердил, что и Маск, и Цукерберг настроены серьёзно, а промоушен готов им предоставить площадку для этого.