Джермелл Чарло: хотел бы создать профсоюз в боксе, 12% моего гонорара уходит организациям
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло высказался о необходимости создания профсоюза в боксе.
«Я хотел бы создать профсоюз в боксе. Я бы хотел, чтобы наше поколение сделало это. Когда вы сражаетесь под эгидой санкционирующих организаций, то отдаёте им 3% от гонорара. У меня четыре пояса, и я должен заплатить каждому по 3%, из-за чего 12% уходит только на бокс. И эти деньги мне не возвращаются.
Хотелось бы, чтобы был профсоюз, где бы был учтён каждый. Хотя для этого мне придётся найти чёртовых инвесторов. Я не потратил бы на это свой чек за бой. Чёрт, если бы Флойд Мейвезер действительно этого захотел бы… У него есть инвесторы и связи с большими шишками», – сказал Чарло в интервью Showtime.
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