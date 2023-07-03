Дана Уайт раскрыл подробности возможного поединка между Маском и Цукербергом
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Президент UFC Дана Уайт начал помогать организовывать поединок между знаменитыми бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербергом, сообщает The New York Times.
По словам президента промоушена, он ежедневно созванивается с обоими бизнесменами, а сам поединок будет носить характер показательного и будет проведён не под эгидой UFC. Стороны также договорились, что все средства от мероприятия пойдут на благотворительность.
Напомним, Цукерберг и Маск устроили перепалку в социальных сетях и договорились о поединке в октагоне в Лас-Вегасе. Позже глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать этот поединок и что оба бизнесмена настроены серьёзно.
Ряд бойцов UFC также выразили желание помочь в тренировках Илону Маску и Марку Цукербергу.
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