Эксперт: Уиттакер должен вынести Дю Плесси, чтобы добиться трилогии с Адесаньей
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Аналитик UFC Алан Жубан высказался о шансах австралийца Роберта Уиттакера на третий поединок с новозеландцем Исраэлем Адесаньей в случае победы над южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси, поединок с которым состоится на турнире UFC 290 в грядущие выходные.
«Уиттакеру нужно вынести своего соперника на этих выходных. Ему нужно уверенно победить, а после сделать заявление. Мне нравится Уиттакер, я мог бы хвалить его весь день, но хотят ли люди смотреть его третий бой с Адесаньей?
Уиттакер – следующий в очереди, и в случае победы он заслужит свой шанс, но людям всё равно. Люди в восторге, когда бой продаётся. И единственный способ их воодушевить – это ярко победить, а затем грубо высказаться», – приводит слова Жубана MMA Fighting.
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