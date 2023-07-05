Шон Портер: у Спенса есть одно огромное преимущество над Кроуфордом
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Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, американец Шон Портер, встречавшийся в ринге с соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, высказался об их предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг).
«Первое, о чём я подумал, это работоспособность Эррола Спенса. Очевидно, у него значительный фактор присутствия в ринге, и он использует его, не переставая выбрасывать двойной джеб с левым прямым и оказывать расчётливое давление. Как по мне, это его огромное преимущество в этом бою, если вы считаете это преимуществом», – приводит слова Портера издание Boxing Social.
Напомним, поединок между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).
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