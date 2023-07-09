Сехудо поздравил Пантожу с чемпионством в наилегчайшем весе

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поздравил бразильца Александра Пантожу с завоеванием титула чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Напомним, в рамках прошедшего в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) турнира по смешанным единоборствам UFC 290 бразильский боец в титульном поединке одолел действующего чемпиона легчайшего дивизиона мексиканца Брэндона Морено. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Пантожи раздельным решением судей.
«Словами не передать, как я рад за «Каннибала»! Для тех, кто его не знает, — он невероятный человек, муж и отец. Ребёнок, выросший в скромных условиях Бразилии до звезды UFC. Для меня большая честь называть тебя отличным другом, а теперь ещё и чемпионом!», — написал Сехудо в своих социальных сетях.
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