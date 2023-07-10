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Волкановски: мне не стоит говорить, насколько простым будет бой с Топурией

Волкановски: мне не стоит говорить, насколько простым будет бой с Топурией
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о потенциальном поединке с непобеждённым грузином Илией Топурией, посетившим его поединок с мексиканцем Яиром Родригесом.

«Он будет говорить всякую ерунду. Я же волен говорить, что мне хочется, и люди не обязаны в это верить, но… Возможно, мне не стоит говорить, насколько простым будет этот поединок. Потому что в таком случае людям станет неинтересно, но он будет нести чушь, и тогда люди захотят увидеть, как я ударю его по лицу, так что всё равно…

Опять же, я не отношусь к этому поединку наплевательски, никакого неуважения к парню, но то, что он делает, не сработает на мне. Надеюсь, вы скоро это увидите», – сказал Волкановски на послематчевой пресс-конференции.

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