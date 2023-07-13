Кроуфорд ответил, хочет ли побить рекорд Мейвезера в боксе

Чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) высказался о рекорде соотечественника Флойда Мейвезера, завершившего карьеру с 50 победами без поражений.
«Нет, я никогда не думал о том, чтобы добиться 50 побед без поражений. Это достижение Мейвезера и его рекорд. Я признаю его, и он может оставить его себе. Подерусь ли я ещё 11 раз? Точно нет», – сказал Кроуфорд в эфире CBS Sports Radio.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO в полусреднем весе против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.
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