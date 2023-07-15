Украинский экс-чемпион Постол, дравшийся с Кроуфордом, дал прогноз на его бой со Спенсом

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), украинский ветеран Виктор Постол высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) между непобеждёнными американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

Примечательно, что Постол встречался с Кроуфордом в 2016 году и проиграл ему единогласным судейским решением.

«Я считаю, что Теренс Кроуфорд легко победит. Он остановит Спенса после шести раундов, во второй половине боя. Скорость сыграет ключевую роль. Спенс не делает ничего такого, с чем Кроуфорд не сталкивался бы. Даже если у Кроуфорда возникнут проблемы в первых раундах, он приспособится. Я верю, что он добьётся остановки [боя]», – приводит слова Постола BoxingScene.