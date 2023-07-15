Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Украинский экс-чемпион Постол, дравшийся с Кроуфордом, дал прогноз на его бой со Спенсом

Украинский экс-чемпион Постол, дравшийся с Кроуфордом, дал прогноз на его бой со Спенсом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), украинский ветеран Виктор Постол высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) между непобеждёнными американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

Примечательно, что Постол встречался с Кроуфордом в 2016 году и проиграл ему единогласным судейским решением.

«Я считаю, что Теренс Кроуфорд легко победит. Он остановит Спенса после шести раундов, во второй половине боя. Скорость сыграет ключевую роль. Спенс не делает ничего такого, с чем Кроуфорд не сталкивался бы. Даже если у Кроуфорда возникнут проблемы в первых раундах, он приспособится. Я верю, что он добьётся остановки [боя]», – приводит слова Постола BoxingScene.

Материалы по теме
Кроуфорд ответил, хочет ли побить рекорд Мейвезера в боксе
Материалы по теме
«Величайший бой в истории». Кроуфорд и Спенс подерутся, хотя уже никто не верил
«Величайший бой в истории». Кроуфорд и Спенс подерутся, хотя уже никто не верил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023