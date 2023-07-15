Джеймс Тони дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Джеймс Тони высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Я считаю, что Кроуфорд слишком хорош для Спенса, но мы не узнаем, пока они не окажутся в ринге. Я не предвзят, Кроуфорд лучше как боец, и он встречался с лучшими парнями. Люди говорят, что у Спенса лучшая оппозиция, но я так не считаю.

Я предсказываю остановку в поздних раундах. Спенс никогда сталкивался с тем, кто не уступал ему в скорости и превосходил в силе удара. Я люблю Шона Портера, но Кроуфорд обломал его», – сказал Тони в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.