Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья рассказал, как встретился с Джонсом в баре

Адесанья рассказал, как встретился с Джонсом в баре
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья рассказал о своей встрече с американцем Джоном Джонсом в баре.

На протяжении многих лет Адесанья и Джонс были вовлечены в острую вражду друг с другом, то и дело обмениваясь колкостями в социальных сетях. Адесанья, выступающий в основном в среднем весе, несколько лет назад часто выражал заинтересованность в переходе в более высокий вес, чтобы встретиться с Джонсом, тогдашним чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

«Я сказал, что это никого не касается. Когда я написал об этом, я сказал, что это между мной и им. Вот и всё. Но это точно не была случайная встреча. Думаю, что это было божественное вмешательство. Честно говоря, я так считаю, потому что мне кажется, что есть очень много вариантов развития событий, которые могли бы закончиться совсем по-другому», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.

Адесанья и Перейра случайно встретились в аэропорту:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023