Адесанья рассказал, как встретился с Джонсом в баре

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья рассказал о своей встрече с американцем Джоном Джонсом в баре.
На протяжении многих лет Адесанья и Джонс были вовлечены в острую вражду друг с другом, то и дело обмениваясь колкостями в социальных сетях. Адесанья, выступающий в основном в среднем весе, несколько лет назад часто выражал заинтересованность в переходе в более высокий вес, чтобы встретиться с Джонсом, тогдашним чемпионом UFC в полутяжёлом весе.
«Я сказал, что это никого не касается. Когда я написал об этом, я сказал, что это между мной и им. Вот и всё. Но это точно не была случайная встреча. Думаю, что это было божественное вмешательство. Честно говоря, я так считаю, потому что мне кажется, что есть очень много вариантов развития событий, которые могли бы закончиться совсем по-другому», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.
Адесанья и Перейра случайно встретились в аэропорту:
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