Адесанья: мы потренируемся с Джоном Джонсом, без сомнений
Поделиться
Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) звёздный новозеландец Исраэль Адесанья, вспоминая о встрече с американцем Джоном Джонсом в Лас-Вегасе (США) в начале июля, признался, что хотел бы провести совместную тренировку.
Ранее бойцы не раз оскорбляли друг друга в социальных сетях и заявляли о желании провести поединок.
«Да, с конфликтом покончено. У нас есть взаимопонимание. Зачем мне ненавидеть своего брата? Я прочитал комментарии на YouTube, люди писали, что это заставило их улыбнуться. Это было похоже на мир во всём мире, понимаете?
Мы потренируемся вместе, никаких сомнений. Это запланировано, и это произойдёт», – сказал Адесанья в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Материалы по теме
Логан Пол попался на треугольник Адесаньи и сдался:
Комментарии
- 17 июля 2023
-
18:07
-
17:28
-
16:33
-
16:20
-
15:49
-
15:27
-
15:16
-
14:39
-
14:22
-
13:51
-
13:47
-
13:34
-
12:51
-
12:35
-
11:57
-
11:56
-
11:46
-
11:42
-
10:40
-
10:05
-
09:49
-
09:44
-
01:02
-
00:47
-
00:04
- 16 июля 2023
-
23:43
-
23:14
-
22:45
-
22:28
-
22:06
-
21:42
-
20:47
-
20:09
-
19:54
-
19:05
Партнерский контент