Адесанья: мы потренируемся с Джоном Джонсом, без сомнений

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) звёздный новозеландец Исраэль Адесанья, вспоминая о встрече с американцем Джоном Джонсом в Лас-Вегасе (США) в начале июля, признался, что хотел бы провести совместную тренировку.

Ранее бойцы не раз оскорбляли друг друга в социальных сетях и заявляли о желании провести поединок.

«Да, с конфликтом покончено. У нас есть взаимопонимание. Зачем мне ненавидеть своего брата? Я прочитал комментарии на YouTube, люди писали, что это заставило их улыбнуться. Это было похоже на мир во всём мире, понимаете?

Мы потренируемся вместе, никаких сомнений. Это запланировано, и это произойдёт», – сказал Адесанья в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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