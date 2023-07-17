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«Его измотают». Малиньяджи предсказал исход боя Кроуфорда и Спенса

«Его измотают». Малиньяджи предсказал исход боя Кроуфорда и Спенса
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Мне нравятся оба парня, я уважаю их карьеры и достижения. И, несмотря на это, я считаю Эррола слишком большим, его размеры окажутся слишком значительными для Теренса.

Я считаю Теренса более разносторонним, он стоит первым в моём рейтинге pound-for-pound. Но Эррол победит, хотя Теренс более обучен. Спенс будет диктовать интенсивность боя, а меньший парень будет измотан», – сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу WCS.

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