«Его измотают». Малиньяджи предсказал исход боя Кроуфорда и Спенса

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Мне нравятся оба парня, я уважаю их карьеры и достижения. И, несмотря на это, я считаю Эррола слишком большим, его размеры окажутся слишком значительными для Теренса.

Я считаю Теренса более разносторонним, он стоит первым в моём рейтинге pound-for-pound. Но Эррол победит, хотя Теренс более обучен. Спенс будет диктовать интенсивность боя, а меньший парень будет измотан», – сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу WCS.