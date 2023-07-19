Адесанья — о бое с дю Плесси: по-настоящему хочу кого-нибудь избить

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) звёздный новозеландец Исраэль Адесанья высказался по поводу поединка с Дрикусом дю Плесси.

«В жизни я не был так мотивирован на то, чтобы убить человека. Конечно, я говорю не о том, чтобы лишить его жизни, а о том, чтобы попросту избить его.

Это не вспышка эмоционального гнева. Я действительно хочу не торопиться и по-настоящему избить кого-нибудь, и я собираюсь приложить все усилия, чтобы добиться этого всеми возможными способами», – приводит слова Адесаньи MMA Mania.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного карда австралиец Роберт Уиттакер встречался с представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Бой продлился два раунда и завершился победой дю Плесси нокаутом.

После окончания поединка в октагон вышел Исраэль Адесанья, который провёл стердаун с дю Плесси. После небольшой перепалки Дрикус сказал: «Я африканец, но я тебе не брат, ты же из Новой Зеландии», после чего Адесанья ответил: «Лёгкие деньги».