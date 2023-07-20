Масвидаль: бой Джонса и Миочича может стать одним из лучших в истории тяжёлого дивизиона

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался по поводу поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
«Этот бой может стать одним из лучших в истории тяжёлого веса UFC. У Стипе в арсенале есть вещи, которые доставят Джону проблемы. Например, Миочич от природы более крупный боец и он умеет бороться. Стипе боролся с Кормье и другими лучшими тяжеловесами, и у него получалось неплохо. Хотя Джонс, конечно, отличается от этих бойцов.
Мне очень интересно посмотреть, как сложится эта схватка, особенно если Стипе заставит Джона драться в стойке. У Миочича очень хорошие руки, в то время как Джонс не так хорош в боксе, как в других аспектах. Но за счет локтей, коленей и ног Джон может нокаутировать кого угодно.
Я думаю, что это будет поединок года», — приводит слова Масвидаля BoxingScene.
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