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Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса

Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Поединок получится адским. Я всегда ставлю на своего брата [Кроуфорда]. И я никогда не видел, чтобы кто-то работал так же тяжело, как Теренс Кроуфорд. Не думаю, что в мире есть кто-то, сравнимый с ним в этом.

Я не могу представить Теренса Кроуфорда проигравшим, потому что я всегда болею за него. И я верю, что он победит и не только потому, что он мой приятель. Кроуфорд конкурентоспособен во всех аспектах», – приводит слова Стивенсона издание Bad Left Hook.

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