Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса
Поделиться
Чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
«Поединок получится адским. Я всегда ставлю на своего брата [Кроуфорда]. И я никогда не видел, чтобы кто-то работал так же тяжело, как Теренс Кроуфорд. Не думаю, что в мире есть кто-то, сравнимый с ним в этом.
Я не могу представить Теренса Кроуфорда проигравшим, потому что я всегда болею за него. И я верю, что он победит и не только потому, что он мой приятель. Кроуфорд конкурентоспособен во всех аспектах», – приводит слова Стивенсона издание Bad Left Hook.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июля 2023
-
23:54
-
23:09
-
22:00
-
20:57
-
20:15
-
19:21
-
17:30
-
16:32
-
15:20
-
14:40
-
13:58
-
13:13
-
12:25
-
11:43
-
11:40
-
10:54
-
10:38
-
09:49
-
09:12
-
08:32
-
02:03
-
01:33
-
01:15
-
01:00
- 22 июля 2023
-
23:33
-
22:26
-
21:02
-
20:12
-
19:00
-
17:23
-
16:55
-
16:26
-
15:37
-
15:15
-
14:51
Партнерский контент