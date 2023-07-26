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«Пришло время вернуться в дело». Анкалаев сообщил, что выступит на UFC 294 в Абу-Даби

«Пришло время вернуться в дело». Анкалаев сообщил, что выступит на UFC 294 в Абу-Даби
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Российский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга полутяжёлого веса UFC Магомед Анкалаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сообщил, что вернётся в октагон на турнире UFC 294.

«Есть бой, есть соперник. Пришло время вернуться в дело. 21 октября увидимся в Абу-Даби», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Ранее уже сообщалось, что Анкалаев может выступить в Абу-Даби. Соперником россиянина может стать Александар Ракич или Джонни Уокер. Официально о поединке ещё не объявляли.

Свой последний бой Анкалаев провёл в декабре прошлого года с поляком Яном Блаховичем. На кону стоял вакантный титул чемпиона промоушена в полутяжёлом весе, но бой завершился ничьей.

Всего у Анкалаева 17 побед, одно поражение и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах. Российский боец не проигрывает уже на протяжении десяти поединков.

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