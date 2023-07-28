Боец ММА Минеев отреагировал на отказ украинской саблистки пожать руку россиянке на ЧМ

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал инцидент, случившийся на чемпионате мира по фехтованию в Милане (Италия). После поединка 1/32 финала украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой.
«Многие уже в курсе ситуации, сложившейся вокруг российской фехтовальщицы Анны Смирновой и её выступления. Этим постом мы выражаем поддержку нашей спортсменке. Без оценки произошедшего. Отметим лишь один нюанс. Выступая на соревнованиях и принимая правила, по которым они проводятся, данные правила нужно соблюдать до конца поединка. Неважно, одержал ты победу или проиграл. И Анна, собственно говоря, это и продемонстрировала», — написал Минеев на своей странице в социальных сетях.
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