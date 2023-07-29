Промоутер Фьюри предсказал победителя боя Кроуфорд — Спенс

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) между непобеждёнными американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
«Если говорить о шоу в Вегасе, то я поставлю на Кроуфорда, поклонником которого я являюсь с начала его карьеры, и уже тогда вы могли увидеть, что это за талант», – написал Уоррен в рамках колонки издания BoxingScene.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.
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