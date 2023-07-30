Магомед Магомедов победил Дэнни Сабателло гильотиной в первом раунде

В ночь с 29 на 30 июля проходит второй совместный турнир Bellator MMA и Rizin. Он проходит в японском городе Токио. В октагон вышли Магомед Магомедов и Дэнни Сабателло: победу одержал россиянин гильотиной в первом раунде.

В главном бою вечера сойдутся легковесы Эй-Джей Макки и Патрисио Фрейре. В первом бою выступил Андрей Корешков, соперником которого стал Лоренц Ларкин. Корешков победил Ларкина раздельным решением судей.

Первый поединок между Корешковым и Ларкиным состоялся в октябре 2019 года на турнире Bellator 229. Андрей тогда потерпел поражение раздельным решением судей. В общей сложности Корешков в смешанных единоборствах провёл 31 бой, в которых одержал 27 побед и потерпел четыре поражения. На счету Ларкина 35 боёв, где он добыл 25 побед и потерпел восемь поражений. Ещё два боя с его участием были признаны несостоявшимися.