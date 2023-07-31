Масвидаль проиграл $ 100 тыс. на реванше Порье и Гэтжи

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль прокомментировал результат реванша легковесов и соотечественников Дастина Порье и Джастина Гэтжи, который состоялся на турнире UFC 291 в минувшие выходные. Напомним, Гэтжи победил нокаутом во втором раунде.

«Я чувствовал, что Дастин диктует темп, нанося лучшие удары в первом раунде. Всё шло по сценарию Дастина, но это бойцовская игра, понимаете? Джастин смотрел вниз и нанёс удар ногой, поймав моего чувака. Идеальный удар.

Я делаю ставки, которые, вероятно, мне не стоит делать. Я поставил $ 100 тысяч на Дастина Порье. Дети, простите. Теперь вам придётся идти в государственную школу», – сказал Масвидаль в интервью TNT Sports.