Масвидаль проиграл $ 100 тыс. на реванше Порье и Гэтжи
Поделиться
Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль прокомментировал результат реванша легковесов и соотечественников Дастина Порье и Джастина Гэтжи, который состоялся на турнире UFC 291 в минувшие выходные. Напомним, Гэтжи победил нокаутом во втором раунде.
«Я чувствовал, что Дастин диктует темп, нанося лучшие удары в первом раунде. Всё шло по сценарию Дастина, но это бойцовская игра, понимаете? Джастин смотрел вниз и нанёс удар ногой, поймав моего чувака. Идеальный удар.
Я делаю ставки, которые, вероятно, мне не стоит делать. Я поставил $ 100 тысяч на Дастина Порье. Дети, простите. Теперь вам придётся идти в государственную школу», – сказал Масвидаль в интервью TNT Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 июля 2023
-
19:41
-
19:30
-
19:02
-
18:32
-
18:17
-
17:31
-
16:42
-
16:21
-
15:45
-
15:08
-
14:29
-
14:09
-
13:29
-
12:55
-
12:39
-
12:01
-
11:16
-
10:43
-
10:04
-
09:18
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
07:49
-
07:26
-
06:00
-
00:59
-
00:58
-
00:56
-
00:16
- 30 июля 2023
-
23:49
-
23:09
-
22:34
-
22:09
-
21:03
Партнерский контент