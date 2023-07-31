Кроуфорд: должен ли я считаться лучшим боксёром мира? Без сомнений

Новый абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) не сомневается, что победа над соотечественником Эрролом Спенсом сделала его безоговорочным лидером рейтинга лучших боксёров вне зависимости от весовой категории.

«Должен ли я считаться лучшим боксёром мира? Без сомнений. Как я и говорил, победитель этого боя станет первым номером pound-for-pound. У вас есть Эррол Спенс, четвёртый номер рейтинга pound-for-pound. И у вас есть Теренс Кроуфорд, считавшийся лучшим. Итак, два бойца из первой пятёрки рейтинга. Как победитель может не стать номером один?» – сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).