Масвидаль раскритиковал Макгрегора за уклонение от выступлений в UFC

Известный американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль отреагировал на недавние сообщения ирландца Конора Макгрегора. Ранее Макгрегор заявлял, что готов подраться вместо Майкла Чендлера с Джастином Гэтжи, и при этом говорил, что легко добьётся победы.

«Закрой свой рот, промочивший штаны карлик, ты сам даже не допущен к боям. Ты говоришь о бойцах, проходящих через различные сложности. Бьюсь об заклад, ты никогда не произнесёшь моё имя, потому что боишься», — написал Масвидаль на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент ирландец принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок. Точной даты их боя пока нет. Ожидается, что он состоится до конца года, хотя пока Макгрегор не вошёл в пул тестирования USADA, что может стать препятствием для боя. Президент UFC Дана Уайт при этом выразил уверенность, что поединок состоится.

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