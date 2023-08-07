Дана Уайт покинул арену во время боя между Кори Сэндхагеном и Робом Фонтом

Президент UFC Дана Уайт присутствовал на поединке между Кори Сэндхагеном и Робом Фонтом, но, по некоторым данным, он ушёл ещё до окончания боя и даже не остался на пресс-конференцию.

«Дана только что вышел, и эта арена заполняется освистыванием», — говорится в одном из сообщений, посвящённых турниру.

Вероятно, Уайта не устроило качество поединка.

Бой завершился победой Сэндхагена единогласным судейским решением. Эта победа стала для него третьей подряд.

В двух предыдущих боях американец одолел Марлона Веру раздельным решением судей, а перед этим победил Сонг Ядонга техническим нокаутом. До этого у Кори было два поражения подряд: он уступил Петру Яну и Ти Джею Диллашоу.

Напомним, Фонт заменил снявшегося из-за травмы плеча Умара Нурмагомедова.