Дана Уайт покинул арену во время боя между Кори Сэндхагеном и Робом Фонтом
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Президент UFC Дана Уайт присутствовал на поединке между Кори Сэндхагеном и Робом Фонтом, но, по некоторым данным, он ушёл ещё до окончания боя и даже не остался на пресс-конференцию.
«Дана только что вышел, и эта арена заполняется освистыванием», — говорится в одном из сообщений, посвящённых турниру.
Вероятно, Уайта не устроило качество поединка.
Бой завершился победой Сэндхагена единогласным судейским решением. Эта победа стала для него третьей подряд.
В двух предыдущих боях американец одолел Марлона Веру раздельным решением судей, а перед этим победил Сонг Ядонга техническим нокаутом. До этого у Кори было два поражения подряд: он уступил Петру Яну и Ти Джею Диллашоу.
Напомним, Фонт заменил снявшегося из-за травмы плеча Умара Нурмагомедова.
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