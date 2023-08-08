Сэндхаген рассказал о своём разговоре с Даной Уайтом после того, как он ушёл с его боя
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Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Кори Сэндхаген отреагировал на информацию о том, что глава UFC Дана Уайт ушёл с его поединка против Роба Фонта.
«Я на самом деле уже общался о своём выступлении с Даной. Я ему сказал: «Мужик, у меня сначала одна проблема возникла, потом другая, и я действительно хотел действовать агрессивнее, но не чувствовал себя комфортно», — приводит слова Сэндхагена MMA News.
Напомним, эта победа стала для Сэндхагена третьей подряд. В двух предыдущих боях американец одолел Марлона Веру раздельным решением судей, а также победил Сонг Ядонга техническим нокаутом.
Нынешним чемпионом в рамках легчайшего веса является американский боец Алджамейн Стерлинг, удерживающий титул с 7 марта 2021 года.
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