Энтони Джошуа показал актуальную форму перед боем с Хелениусом

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) показал актуальную форму перед боем с финном Робертом Хелениусом (32-4, 21 KO), который состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Энтони Джошуа 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, экс-чемпион победил судейским решением Джермейна Франклина, закрыв второе поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

Роберту Хелениусу 39 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в начале августа, финский ветеран досрочно остановил в третьем раунде соотечественника Мику Миелонена, закрыв досрочное поражение от американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера в октябре 2022 года.