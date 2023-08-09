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Энтони Джошуа показал актуальную форму перед боем с Хелениусом

Энтони Джошуа показал актуальную форму перед боем с Хелениусом
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) показал актуальную форму перед боем с финном Робертом Хелениусом (32-4, 21 KO), который состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Энтони Джошуа 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, экс-чемпион победил судейским решением Джермейна Франклина, закрыв второе поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

Роберту Хелениусу 39 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в начале августа, финский ветеран досрочно остановил в третьем раунде соотечественника Мику Миелонена, закрыв досрочное поражение от американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера в октябре 2022 года.

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