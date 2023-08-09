Фёдор Емельяненко оценил выступление Джейка Пола в бою с Нейтом Диазом
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Звезда смешанных единоборств легендарный россиянин Фёдор Емельяненко высказался о прошедшем боксёрском поединке между видеоблогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC Нейтом Диазом, который состоялся 6 августа в Далласе (США). Напомним, Пол победил единогласным судейским решением по итогам десяти раундов.
«Да, этот поединок я смотрел. Далеко не все бои смотрю, но этот поединок я смотрел. Джейк Пол растёт. По сравнению с первыми боями, которые он проводил… Он и так, видно, хорошо боксирует, плюс ещё удачно, у него было несколько нокаутов. Не боксёров, но звёзд MMA.
Я так понимаю, что Джейк Пол выбирает себе соперников, выбирает удобно для себя и, как правило, меньше себя», – сказал Емельяненко в подкасте The MMA Hour.
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