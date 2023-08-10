«Я опозорил легенду». Пол жёстко прошёлся по Диазу после победы в поединке с ним

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, дал комментарий по поводу экс-бойца UFC Нейта Диаза, бой с которым он провёл на прошедших выходных.
Напомним, поединок проходил по правилам бокса и завершился победой Пола единогласным решением судей.
«Я выгулял собаку, как и обещал. Посадил его на поводок, нагнул, опозорил и вышиб с ринга. Он начал играть в игры, вести себя небрежно, и люди стали говорить, мол, ему всё равно, он был там только ради чека. Заткнитесь, тупые. Конечно, он хочет выиграть бой. Конечно, он хочет выигрывать в каждом бою.
Накануне он говорил, что я не умею драться, а я отправил на канвас, и теперь он продолжает говорить всякую чушь, делая вид, что ему всё равно. Конечно, он будет будет вести себя так, но на самом деле я его опозорил. Я опозорил легенду», — сказал Пол в подкасте своего брата Логана Impaulsive.
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