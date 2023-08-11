Александр Емельяненко готов заменить брата Фёдора в бою с Тайсоном

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о готовности бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко заменить брата Фёдора в поединке с прославленным американским боксёром Майком Тайсоном. Ранее Фёдор заявил, что хотел бы провести с американцем бой по правилам бокса.
«Уверен, что наибольшую кассу в мире собрал бы турнир, где в качестве главных событий были бы поединки Илона Маска и Марка Цукерберга, а также Фёдора Емельяненко с Майком Тайсоном. Не будем говорить о месте проведения боя, но Фёдор своей карьерой заслужил подобный бой. Мы неоднократно вместе тренировались, у него хороший бокс.
Кстати, вчера разговаривал с Александром Емельяненко, его эти новости очень возбудили. Сказал, что, если у Фёдора не получится, готов выскочить против Тайсона, он сейчас в хорошей форме. Не сомневаюсь, что Фёдора и Тайсона захотят посмотреть все. Даже те, кто будет находиться за десять километров от места проведения, возьмут подзорные трубы», – приводит слова Хрюнова «РИА Новости Спорт».
Главные победы Фёдора Емельяненко:
- 11 августа 2023
-
13:55
-
13:23
-
13:03
-
12:31
-
12:23
-
11:34
-
11:19
-
11:08
-
11:07
-
10:25
-
10:07
-
09:36
-
09:27
-
02:54
-
02:49
-
00:26
-
00:20
- 10 августа 2023
-
22:47
-
22:22
-
21:50
-
20:52
-
20:17
-
19:52
-
18:48
-
18:01
-
17:25
-
16:23
-
15:02
-
15:00
-
13:39
-
13:18
-
12:30
-
12:00
-
11:51
-
11:40