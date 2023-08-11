«Если WWE нужен дикарь». Хорхе Масвидаль заявил о готовности перейти в реслинг

Известный американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль рассказал, что готов рассмотреть возможность выступления в реслинге и открыт для перехода в промоушен WWE. В апреле после поражения в поединке с Гилбертом Бёрнсом Хорхе объявил об уходе из ММА.

«Если обувь подходит, то её стоит носить. У меня много дел, но если контракт будет стоящим, то почему бы и нет. Если WWE хочет такого дикаря, как я, то вперёд. Я отправлюсь в WWE и приручу этих парней. Я люблю драться. Если я пойду в WWE, то буду причинять им боль каждую ночь. Я буду пытать их, превращу их жизнь в чёртов ад. Никто там не сможет победить меня», – приводит слова Масвидаля Sports Illustrated.

Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле: