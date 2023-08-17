Нейт Диаз сделал заявление после слухов о бое с Джейком Полом по правилам ММА

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз сделал заявление у себя в социальных сетях. Ранее появились слухи, согласно которым Диаз может провести реванш с Джейком Полом по правилам ММА.

«Нет, мы боксируем», — написал Диаз.

Первый поединок между Диазом и Джейком Полом проходил по правилам бокса. Он состоялся 6 августа в Далласе (США) и завершился победой Пола единогласным судейским решением по итогам десяти раундов. В боксе Джейк провёл восемь поединков, одержав в них семь побед (четыре нокаутом) и потерпел одно поражение.

Диаз за время карьеры в ММА провёл 34 поединка, в которых добыл 21 победу и потерпел 13 поражений.

Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке: