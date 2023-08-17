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«К бою готов». Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

«К бою готов». Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Звёздный ирландец показал свой снимок с голым торсом.

«К бою готов», — подписал фотографию Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент ирландец принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок. Точной даты их боя пока нет. Ожидается, что он состоится до конца года, хотя Макгрегор пока не вошёл в пул тестирования USADA, что может стать препятствием для боя. Президент UFC Дана Уайт при этом выразил уверенность, что поединок состоится.

Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:

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