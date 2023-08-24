Анкалаев рассказал о своей подготовке к следующему бою

Российский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга полутяжёлого веса UFC Магомед Анкалаев рассказал о своей подготовке к следующему поединку в промоушене.
«Мой следующий бой состоится 21 октября. Соперник – бразилец Джонни Уокер. Готовимся, трудимся. Будет очень интересный бой. У него нестандартные удары, но он очень яркий боец, который работает первым номером. Это как раз мне на руку – я люблю, когда на меня нападают. Мы будем готовы.
Подготовка в целом идет хорошо, без травм, самое главное. Спарринг-партнёры есть, не жалеем себя. Пока именно под Уокера не готовимся – мы точно не знаем, соперник может поменяться. Ближе к бою, когда месяц останется, мы уже будем под него подстраиваться и под него работу делать», – заявил Анкалаев в видео, опубликованном в социальной сети.
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