Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев рассказал о своей подготовке к следующему бою

Анкалаев рассказал о своей подготовке к следующему бою
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга полутяжёлого веса UFC Магомед Анкалаев рассказал о своей подготовке к следующему поединку в промоушене.

«Мой следующий бой состоится 21 октября. Соперник – бразилец Джонни Уокер. Готовимся, трудимся. Будет очень интересный бой. У него нестандартные удары, но он очень яркий боец, который работает первым номером. Это как раз мне на руку – я люблю, когда на меня нападают. Мы будем готовы.

Подготовка в целом идет хорошо, без травм, самое главное. Спарринг-партнёры есть, не жалеем себя. Пока именно под Уокера не готовимся – мы точно не знаем, соперник может поменяться. Ближе к бою, когда месяц останется, мы уже будем под него подстраиваться и под него работу делать», – заявил Анкалаев в видео, опубликованном в социальной сети.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android