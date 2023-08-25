В Федерации бокса России детально рассказали о критериях работы судей

Председатель Всероссийской комиссии судей по боксу и трёхкратный чемпион СССР Валерий Рачков поделился подробностями критериев работы судей.
«Есть такие бои, в которых очень сложно заметить разницу в классе боксёров. А те люди, которые сидят сбоку, придерживаются тех критериев, которые заложены в международных правилах и правилах российских. Критериев три:
1. Количество качественных ударов, нанесённых в целевую область. По линии уха, в лицо, живот до пояса. Все удары, которые проходят в этой области, считаются. Качественные удары, которые нанесены поставленным кулаком, фиксированным. Не тычок. Три тычка мы приравниваем к одному силовому. Примерно такой разброс.
2. Доминирование. Это владение инициативой, навязывание противнику своих условий. Нужно идти на него и делать всё, чтобы он искал пятый угол, уходил от тебя. А ты за ним шёл и наносил удар. Но бывает, что они уходят и так искусно выходят, что в ответ наносят свои удары и побеждают.
3. Технико-тактическое превосходство. Умение выполнять приёмы, наносить качественные удары, владеть защитными действиями.
При всех равных условиях применяются эти критерии. Первичный – количество качественных ударов. Можно уступать в технике, но донести больше значимых ударов и победить. И таких примеров очень много. Выходит, перекрывается от ударов и щёлкает, обходит, но не попадает. А второй махнёт раз и попадает в цель. И получает победу. Над ним, может, и смеются, что он такой неумеха. Но победа есть победа», — сказал Рачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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