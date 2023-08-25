Мамедов объяснил, за счёт чего выиграл в финале чемпионата России по боксу

Габил Мамедов, ставший на соревнованиях в Хабаровске пятикратным чемпионом России по боксу, прокомментировал свою победу над Ильёй Поповым в поединке за золотую медаль в весовой категории до 63,5 кг.
«Несмотря на то что мы боксировали месяц назад между собой, эти бои — небо и земля. Он поменял тактику и манеру ведения боя. В чём секрет победы? Вряд ли я сильнее физически или тактически. Думаю, просто опыт. Я подстроился под его манеру и делал то, что меня больше устраивает», — передаёт слова Мамедова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
В общей сложности медали чемпионата России разыгрываются в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 26 млн рублей. Победителям достанется по 1,5 млн рублей, серебряные призёры получат по 250 тыс., бронзовые – по 125 тыс.
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